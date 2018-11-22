Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Листопад 2018, Київ 20:00
Новини | Суспільство

У Раді Європи відзначили прогрес України у боротьбі з торгівлею людьми

Акція #WalkForFreedom із нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми вп’яте відбулася в Україні, Київ, 20 жовтня 2018 року

Дивитись коментарі

З часу прийняття першого звіту групи експертів Ради Європи із боротьби з торгівлею людьми (GRETA) про Україну у липні 2014 року Київ досяг прогресу в цій галузі. Про це ідеться у звіті організації, опублікованому 22 листопада.

Серед позитивних змін у GRETA вказали розвиток правового поля в питанні торгівлі людьми, прийняття закону про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Кримінальний кодекс потребує подальшого удосконалення в цій сфері.

Експерти відзначили також розвиток інституційної основи для боротьби з торгівлею людьми, створення спеціалізованих поліцейських підрозділів і призначення спеціалізованих прокурорів для розслідування випадків торгівлі людьми. «На регіональному рівні створені міжвідомчі ради з питань протидії торгівлі людьми по всій країні, об'єднавши цілий ряд відповідних суб'єктів, включаючи громадянське суспільство», – ідеться у звіті.

Акція з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Київ, 16 жовтня 2017 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Торгівля людьми: як Україна протидіє їй

Експерти вказали, що лишаються питання, які й досі викликають занепокоєння. Вони закликали Київ активізували зусилля щодо запобігання торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, зокрема шляхом найму і навчання достатньої кількості інспекторів праці, посилення нагляду за кадровими агентствами.

У GRETA радять українській владі більше протидіяти торгівлі дітьми, які перебувають під інституційним наглядом, живуть на вулиці і без нагляду батьків.

Під час акції благодійного фонду «Карітас України» зі студентами проти торгівлі людьми. Київ, 18 жовтня 2018 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Продані українці: чоловіків більше, на відміну від стереотипів

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG