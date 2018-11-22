У Раді Європи відзначили прогрес України у боротьбі з торгівлею людьми

З часу прийняття першого звіту групи експертів Ради Європи із боротьби з торгівлею людьми (GRETA) про Україну у липні 2014 року Київ досяг прогресу в цій галузі. Про це ідеться у звіті організації, опублікованому 22 листопада.

Серед позитивних змін у GRETA вказали розвиток правового поля в питанні торгівлі людьми, прийняття закону про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Кримінальний кодекс потребує подальшого удосконалення в цій сфері.

Експерти відзначили також розвиток інституційної основи для боротьби з торгівлею людьми, створення спеціалізованих поліцейських підрозділів і призначення спеціалізованих прокурорів для розслідування випадків торгівлі людьми. «На регіональному рівні створені міжвідомчі ради з питань протидії торгівлі людьми по всій країні, об'єднавши цілий ряд відповідних суб'єктів, включаючи громадянське суспільство», – ідеться у звіті.

Експерти вказали, що лишаються питання, які й досі викликають занепокоєння. Вони закликали Київ активізували зусилля щодо запобігання торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, зокрема шляхом найму і навчання достатньої кількості інспекторів праці, посилення нагляду за кадровими агентствами.

У GRETA радять українській владі більше протидіяти торгівлі дітьми, які перебувають під інституційним наглядом, живуть на вулиці і без нагляду батьків.