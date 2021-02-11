В Україні виявили понад 5 тисяч нових випадків COVID-19 – Степанов

В Україні протягом минулої доби виявили 5 039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 277 дітей і 281 медпрацівник, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 1 784 людини, одужали – 6 568, померли 124 людини.

Протягом доби провели 43 126 тестування (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та в Києві (335).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 258 094 осіб, одужали – 1 098 944 померли – 24 058.