В Україні виявили понад 7 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу, за його словами, шпиталізували 3 486 людей, 5 118 людина одужала, померли 185.

Протягом доби провели 85 043 тестувань, зокрема, методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 364 705 людини, 26 397 людей померли.