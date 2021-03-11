В Україні виявили понад 9 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

В Україні за останню добу виявили 9 084 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 4 250 людей, 5 330 людей одужали, померли 262 людини.

Протягом доби провели понад 106 тисяч тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 425 522 людини, 27 685 людей померли.