В Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 15 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 797 дітей та 367 медиків, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 4 369 людей, одужали – 5 190. Померли 260 людей.

Протягом доби, за даними МОЗ, здійснили 114 719 тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській(1082) та Одеській (1037) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 535 218 людей; 29 775 – померли.