В Україні виявили 2 758 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби госпіталізували 1 591 людину, 5 550 – одужали. 154 пацієнтів померли.

За добу здійснили 16 023 тестування (зокрема, методом ПЛР – 9 298).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360) Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 085 938 людей, померли від COVID-19 – 44 750.