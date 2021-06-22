МОЗ: в Україні виявили менш ніж 300 нових випадків COVID-19

Упродовж минулої доби, 21 червня, в Україні виявили 296 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 22 дитини та двоє медпрацівників. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

За даними МОЗ, госпіталізували 318 людей, одужали – 829. Помер 21 пацієнт.

Протягом доби провели понад 16 тисяч тестувань: методами ПЛР, ІФА й експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,3 мільйона людей, 52 053 – померли.