В Україні виявили майже 1000 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Упродовж минулої доби, 23 червня, в Україні виявили 937 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 33 дитини та 24 медпрацівники. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

За даними МОЗ, госпіталізували 559 людей, одужали – 2 471. Померли 58 людей.

Протягом доби провели тестувань: методами ПЛР – 22 496, ІФА – 11 418, експрес-тестами – 20 429.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,23 мільйона людей, 52 181 – померли.