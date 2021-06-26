В Україні виявили 756 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Упродовж минулої доби, 25 червня, в Україні виявили 756 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 29 дітей та 12 медпрацівників. Про це повідомили у Міністерстві оборони України

За даними МОЗ, госпіталізували 526 людей, одужали – 1 835. Померли 35 людини.

Протягом доби провели тестувань: методами ПЛР – 21 715, ІФА – 8 880, експрес-тестами – 15 340.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,23 мільйона людей, 52 269 – померли.