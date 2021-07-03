МОЗ: в Україні виявили 705 нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 705 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 27 дітей і 22 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, госпіталізували минулої доби 420 людей, 1 072 – одужали, 36 – померли.

Протягом доби провели тестувань: методами ПЛР – 19 945, ІФА – 7 962, експрес-тестами – 15 097.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 237 202 людей, 52 460 – померли.