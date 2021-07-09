МОЗ: в Україні виявили 655 нових випадків COVID-19

Упродовж доби в Україні виявили 655 нових випадків COVID-19, зокрема захворіла 31 дитина та 37 медпрацівників. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, госпіталізували 396 людей, одужали – 885, померли – 12.

За добу протестовано: методом ПЛР – 18 341 особу, методом ІФА – 7 954 особи, експрес-тестами – 15 312 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Києві (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 240 246 випадків COVID-19, померли 52 572 людини.