Коронавірус: за добу в Україні – 617 нових хворих на COVID-19

За добу 7 липня в Україні виявили 617 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях», – йдеться в даних МОЗ.

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Напередодні госпіталізували 404 людини, 23 хворих померли. У 872 людей констатували одужання.

За добу зроблено 40 893 тестів, з них методом ПЛР – 17 945, методом ІФА – 9 129. За допомогою експрес-тестів перевірилися 13 819 людей.

За офіційними даними, за весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,23 мільйона людей, 52 560 хворих померли.