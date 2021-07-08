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Новини | Коронавірус

Коронавірус: за добу в Україні – 617 нових хворих на COVID-19

Лікар Старосамбірської лікарні, Львівська область, під час весняного спалаху захворюваності, квітень 2021 року

За добу 7 липня в Україні виявили 617 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях», – йдеться в даних МОЗ.

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Напередодні госпіталізували 404 людини, 23 хворих померли. У 872 людей констатували одужання.

За добу зроблено 40 893 тестів, з них методом ПЛР – 17 945, методом ІФА – 9 129. За допомогою експрес-тестів перевірилися 13 819 людей.

За офіційними даними, за весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,23 мільйона людей, 52 560 хворих померли.

Перепочинок від ковіду: як живе Україна між хвилями коронавірусу? (відео)
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Перепочинок від ковіду: як живе Україна між хвилями коронавірусу? (відео)

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