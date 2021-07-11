МОЗ: в Україні виявили 290 нових випадків COVID-19

Упродовж доби в Україні виявили 290 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 23 дитини та сім медпрацівників. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, госпіталізували 374 людини, одужали – 374, померли – п’ять.

За добу протестовано: методом ПЛР – 12 885 осіб, методом ІФА – 3 296 особи, експрес-тестами – 9 175.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 241 043 випадки COVID-19, померли 52 597 людини