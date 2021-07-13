МОЗ: в Україні виявили 481 новий випадок COVID-19

Упродовж доби в Україні виявили 481 новий випадок COVID-19, зокрема захворіли 28 дітей та 11 медпрацівників. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, госпіталізували 249 людей, одужали – 750, померли – 36.

За добу протестовано: методом ПЛР – 20 909 осіб, методом ІФА – 9 783 особи, експрес-тестами – 10 428.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) та Харківській (23) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 241 698 випадків COVID-19, померли 52 640 людей.