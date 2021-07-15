МОЗ: в Україні виявили 623 нових випадки COVID-19

Упродовж доби в Україні виявили 623 нових випадки COVID-19, зокрема захворіли 37 дітей та 12 медпрацівників. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, госпіталізували 387 людей, одужали – 589, померли – 20.

За добу протестовано: методом ПЛР – 19 536 осіб, методом ІФА – 8 892 особи, експрес-тестами – 13 800.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили понад 2,2 мільйона випадків COVID-19, померли 52 685 людей.