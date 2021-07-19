В Україні за минулу добу зафіксували 182 нових випадки COVID-19

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про 182 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу в Україні. Згідно з повідомленням, захворіли 11 дітей.

За минулу добу госпіталізовано – 307 людей, 5 – померли і 187 – одужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.

За добу протестовано методом ПЛР – 9 587 осіб, методом ІФА – 1 613 осіб, експрес-тестами – 5 770 осіб.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,2 мільйона, померли – 52 731.