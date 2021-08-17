За добу в Україні виявили 890 хворих на COVID-19

В Україні за минулу добу виявили 890 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 81 дитина та 10 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу, за даними МОЗ, госпіталізували 379 людей, 433 – одужали, 27 – померли.

Протягом доби зробили тестувань: методом ПЛР – 21 347, ІФА – 7655, експрес-тестами – 18 427.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 296 – померли.