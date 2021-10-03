В Україні виявили майже 8 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні минулої доби, 2 жовтня, виявили 7976 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 822 дитини та 88 медиків. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Госпіталізували за добу 3300 людей, одужали 1483, померли 126.

Протестовано методом ПЛР – 28 290 осіб, методом ІФА – 4 574 особи, експрес-тестами – 20 950 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,4 мільйона людей, одужали – понад 2,2 мільйона, померли 56 775.