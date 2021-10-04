В Україні виявили 4821 новий випадок COVID-19

В Україні минулої доби, 3 жовтня, виявили 4821 новий випадок COVID-19, зокрема, захворіли 448 дітей та 50 медиків. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Госпіталізували за добу 2092 людини, одужали 1116, померли 114.

Протестовано методом ПЛР – 16 214 осіб, методом ІФА – 2525 осіб, експрес-тестами – 11 848 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,4 мільйона людей, одужали – понад 2,2 мільйона, померли 56 889.