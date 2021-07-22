Глави МЗС України та Польщі виступили зі спільною заявою через угоду щодо «Північного потоку-2»

Глави Міністерств закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау оприлюднили спільну заяву у зв’язку з досягненням домовленостей між США та Німеччиною щодо «Північного потоку-2».

«Рішення щодо будівництва «Північного потоку-2, схвалене у 2015 році через лічені місяці після вторгнення Росії та незаконної анексії української території, створило політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі. Нині цю кризу значно поглиблює відмова від спроб зупинити запуск газогону. Таке рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом. Водночас, воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС», – мовиться у заяві.

У документі наголошується, що нинішні пропозиції щодо забезпечення безпеки країн, яким цей проєкт найбільше загрожує, «не можуть вважатися достатніми».

«Ми закликаємо Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи в нашому регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія», – закликали міністри закордонних справ.

Кулеба та Рау підкреслили, що Україна та Польща і надалі працюватимуть з союзниками та партнерами над протидією запуску «Північного потоку-2», поки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи в регіоні.

США та Німеччина після досягнення домовленостей про умови завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» опублікували 21 липня спільну заяву, яка містить обіцянки Україні.

«Сполучені Штати заявляють про свою підтримку зусиль Німеччини і Франції щодо досягнення миру на сході України в рамках нормандського формату. Німеччина активізує свої зусилля в рамках нормандського формату, щоб забезпечити виконання Мінських угод», – ідеться в тексті.

У документі вказано: «Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, Німеччина буде діяти на національному рівні і закликати Європейський союз до ухвалення ефективних заходів, включно із санкціями, щоб обмежити російський потенціал для експорту до Європи в енергетичному секторі, включаючи газ, або вжити ефективних заходів в інших економічно важливих сферах».