В опитуванні щодо нової назви коньяку українці віддали перевагу «українському бренді»

В опитуванні щодо нової назви для виготовленого в Україні коньяки українці віддали перевагу «українському бренді». Про це повідомили організатори опитування проект «Географічні зазначення в Україні».

За варіант «український бренді» проголосували 25,6% з понад 16 тисяч опитуваних.

Інші варіанти: бурштин / бурштинок / бурштиняк (9,4%), гайстер (8,5%), к'янок (7,9%), дубовик / дубняр (7,2%), брунат (5,3%), каннук (4,5%), укрньяк / украньяк (4,3%), сонцедар / сандар / виндар (3,3%), бревіс (3%).

Зазначається, що наприкінці місяця Мінагрополітики та продовольства проведе нараду з виробниками кон’яку, де обговорять і нову назву. На нараді презентують результати вказаного опитування.

Опитування оголосили на початку місяця. Як пояснили організатори, згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, Україна зобов’язалася з 2026 року відмовитися від використання захищеного географічного зазначення «коньяк» для продукту вітчизняного виробництва