У 50% випадків зараження коронавірусом тип його передачі встановити не вдалося – глава ЦГЗ

В Україні у половині випадків зараження коронавірусом не вдалося встановити, як він їм передався. Про це заявив в інтерв’ю «Українській правді» глава Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін.

«50% – це ті випадки, в яких тип передачі інфекції не встановлено, близько 30% – це тісний контакт з підтвердженим випадком і 8% – там, де був факт подорожі. Невстановлений тип передачі інфекції – це коли або не вдалося зібрати епідемічний анамнез, тобто людина не пам'ятає, з ким вона контактувала, або вона перебувала в місцях масового скупчення людей і там могла бути хвора людина. Або, наприклад, людина мала багато контактів по роботі, і точно сказати або визначити, з ким саме із підтверджених випадків вона контактувала, неможливо», – зазначив очільник ЦГЗ.

Кузін наголосив, що зараз нема підстав казати, що МОЗ пропускає багато випадків інфікування коронавірусом. На його думку, максимум їх на 30 відсотків більше від офіційної статистики.

Станом на 18 травня в Україні 18 616 виявлених випадків захворювання на COVID-19. 535 людей померли, 5 276 – одужали.