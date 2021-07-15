Українським туристам дозволили в’їзд до Словенії

За даними МЗС, Словенія стала ще однією країною, яка дозволила в’їзд туристів з України.
Відвідати цю країну українці можуть за умов надання наступних документів:
- негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону);
- негативного експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше ніж за 48 годин до перетину кордону);
- сертифікат про щеплення проти COVID-19.
Також дозволений режим тимчасового транзиту протягом 12 годин.
Напередодні посли країн Європейського союзу схвалили оновлений список країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки.
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