Минулої доби в Україні вакцинували понад 40 тисяч людей – МОЗ

В Україні за добу від COVID-19 щепили 42 308 людей, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 21 074 людини, повністю імунізовані – 21 234 людини.

Протягом доби працювали 229 мобільних бригад, 475 пунктів щеплення, 148 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 298 302 людини, з них отримали одну дозу – 2 298 300 людей, повністю імунізовані – 1 164 676 осіб. Загалом проведено 3 462 976 щеплень.

Станом на 9 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 790 463 людини.