МОЗ повідомило про понад 123 тисячі щеплень від COVID-19 за добу

В Україні за добу зробили щеплення від COVID-19 зробили 123 637 людям, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 70 405 людей, повністю імунізовані – 53 232 тисячі.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 793 100 людей. Одну дозу отримали 4 793 098 людини, повністю щеплені – 2 791 098. Загалом проведено понад 7,5 мільйона щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.