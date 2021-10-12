За добу від COVID-19 вакцинували понад 123 тисячі українців

В Україні за минулу добу зробили 123 230 щеплень від COVID-19. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 60 176 людей, повністю імунізовані – понад 63 054 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 7 609 049 людей, з них отримали одну дозу – 7 609 047 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 198 086.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.