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Новини | Коронавірус

За добу зробили понад 100 тисяч щеплень від коронавірусу – МОЗ

Одну дозу минулої доби отримали 75 240, повністю імунізовані – 26 091 людина

В Україні протягом минулої доби, 24 жовтня, зробили 101 331 щеплення від COVID-19.

Одну дозу минулої доби отримали 75 240, повністю імунізовані – 26 091 людина.

Усього в країні завершили вакцинацію 6 989 668 людей. Україна має за цим показником одне з останніх місць у Європі (у відсотках від числа дорослого населення).

«Одні лікарі кажуть вакцинуватися, інші – не треба»: як у прифронтовому Світлодарську ставляться до вакцинації (відео)
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«Одні лікарі кажуть вакцинуватися, інші – не треба»: як у прифронтовому Світлодарську ставляться до вакцинації (відео)

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Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

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