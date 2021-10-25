За добу зробили понад 100 тисяч щеплень від коронавірусу – МОЗ

В Україні протягом минулої доби, 24 жовтня, зробили 101 331 щеплення від COVID-19.

Одну дозу минулої доби отримали 75 240, повністю імунізовані – 26 091 людина.

Усього в країні завершили вакцинацію 6 989 668 людей. Україна має за цим показником одне з останніх місць у Європі (у відсотках від числа дорослого населення).

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.