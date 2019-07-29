Українка увійшла до топ-5 підприємиць ООН

Українська освітянка Зоя Литвин увійшла до топ-5 підприємиць за версією рейтингу WE Empower UN SDG Challenge – глобального конкурсу для жінок, які втілюють у своїй роботі цілі сталого розвитку ООН.

Литвин – засновниця Новопечерської школи та нішевого медіа-проекту «Освіторія». За висновками організаторів WE Empower, її робота втілює такі цілі сталого розвитку, як якісна освіта, зниження соціальної нерівності та партнерство задля досягнення цілей.

«Їхні освітні проекти, в тому числі безкоштовна освітня онлайн-платформа та тренінги для вчителі з віддалених регіонів мають на меті забезпечити якісну та доступну освіту по всій Україні», – йдеться в повідомленні на сайті конкурсу.

За словами самої Литвин, вона – перша українка, яка потрапила до цього рейтингу.

«Я дуже пишаюся цією відзнакою і хочу подякувати кожному з партнерів та колег, з якими разом ми з року в рік робимо добро. Це все саме завдяки вам!» – написала вона, коментуючи новину.

Литвин, за результатами конкурсу, є найкращою підприємицею року серед представниць Східної Європи. Інші переможниці: засновниця компанії Water Access Rwanda Крістель Квізера з Руанди, очільниця школи самозахисту SheFighter в Йорданії Ліна Халіфе, авторка програми Digital Awareness ґватемалійка Карла Руіз Кофіньйо та засновниця організації 412 Food Rescue Леа Лізарондо зі США.