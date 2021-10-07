Українська стала офіційною мовою муніципалітету в Бразилії – СКУ

Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у Бразилії. Закон із таким рішенням одноголосно підтримали всі присутні депутати на засіданні 5 жовтня, повідомили 6 жовтня у Світовому конгресі українців.

«Муніципалітет Прудентополіс вже встановив дружні відносини з Тернопільською областю, звідки приїхала до Бразилії більшість українських іммігрантів. Новий закон відкриє нові можливості для обміну спеціалістів, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж за допомогою електронних засобів, дистанційно», – йдеться в повідомленні.

У міській раді Тернополя, що є містом-побратимом Прудентополісу, повідомили, що автором документу є адвокат, керівник Українсько-Бразильської центральної репрезентації, віцепрезидент Світового конгресу українців Віторіо Соротюк.

«У Прудентополісі значення української мови – унікальне, оскільки там досі існують публікації українською мовою, релігійні святкування і радіопрограми ведуться українською мовою… Муніципалітет Прудентополіс називають столицею «української Бразилії», адже 75% усього населення міста – етнічні українці, переважно вихідці з Тернопільщини», – заявили у міській раді.

Там також додали, що в березні 2019 року міський голова Сергій Надал спільно з мером бразильського міста Прудентополіс Луїсом Адельма Клосовським підписали угоду про партнерство і співробітництво між Тернополем і Прудентополісом.