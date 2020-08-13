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13 серпня 2020, Київ 16:59
Новини | Суспільство

64,5% українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною в країні – опитування

Під час акції «Руки геть від мови! День другий. Ватра» проти законопроєкту Максима Бужанського біля будівлі Верховної Ради України. Київ, 17 липня 2020 року

64,5% українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною й офіційною, а російська мова може використовуватися вільно, свідчать результати опитування, проведеного спільно центром SOCIS і Центром Разумкова.

При цьому вважають, що російська мова може бути визнана офіційною в деяких регіонах, за умови збереження державного статусу української мови, 17,7% опитаних.

За визнання і української, і російської мов державними в Україні висловилися 15,2% респондентів. Ще 2,6% відмовилися відповісти.

Дослідження проводилося з 21 по 28 липня цього року методом стандартизованого інтерв’ю face-to-face за місцем проживання респондентів. Результати презентують доросле населення України загалом (старші від 18 років) без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 4000 респондентів віком від 18 років.

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