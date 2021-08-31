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Посольство України зв’язалося з українцями, які потрапили під лавину на Кавказі – МЗС

Посольство України в Грузії встановило контакт із трьома українцями, які потрапили під лавину на горі Казбек. Їх було евакуйовано гелікоптером до міста Степанцмінда, повідомили в МЗС (фото ілюстративне)

Посольство України в Грузії встановило контакт із трьома українцями, які потрапили під лавину на горі Казбек у Північній Осетії. Про це 31 серпня заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

«Посольство України в Грузії встановило контакт із трьома українцями, які потрапили під лавину на горі Казбек. Їх було евакуйовано гелікоптером до міста Степанцмінда. Одна альпіністка отримала перелом руки, зараз вона госпіталізована. Стан інших двох альпіністів задовільний», – повідомив Ніколенко.

Він додав, що всі українці зараз перебувають у безпеці.

«Постраждалі планують завтра прибути до Тбілісі для подальшого повернення до України. Консули забезпечать наших громадян необхідною консульською підтримкою», – зазначив Ніколенко.

Раніше російська агенція «Інтерфакс» повідомила, що в горах, на «нейтральній території», з боку Грузії, зійшла лавина, через що постраждала група альпіністів, попередньо – громадяни України. Агенція наводить слова очевидця, який сказав, що інцидент стався на горі Казбек, що розташована на кордоні Грузії та Росії.

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