Українці відчувають більше оптимізму щодо майбутнього держави, ніж минулого року – IRI

Опитування соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) про 24 найбільші міста в Україні показало, що частка респондентів, які вважають, що Україна йде в правильному напрямку, значно зросла з моменту останнього загальнодержавного муніципального опитування, проведеного у 2018 році.

«Українці відчувають позитив щодо майбутнього своєї країни та сподіваються на постійний прогрес у європейській інтеграції», – зазначає регіональний директор IRI Євразії Стівен Нікс.

Окрім того, як зазначається, у 22 з 24 опитаних міст спостерігалося збільшення частки респондентів, які вважають, що місцева влада йдуть у правильному напрямку. Респонденти також повідомили про високий рівень оптимізму щодо економічних перспектив України.

Опитування також виявило значний ентузіазм щодо демократичної участі в Україні, оскільки більшість опитаних у всіх містах заявляють, що вони будуть голосувати, якщо місцеві вибори відбудуться наступної неділі. У містах, де респонденти менше задоволені муніципальним керівництвом, ентузіазм виборців був особливо високим.

Як повідомляється, дані збирали у 24 містах України (Київ та усі обласні центри; у Донецькій області – Маріуполь, у Луганській – Сєвєродонецьк) з 6 вересня по 10 жовтня 2019 року за допомогою особистого інтерв’ю. Вибірка складалася з 19,200 постійних жителів 24 міст, віком від 18 років.

Таке дослідження відбувається уп’яте. Перше муніципальне опитування IRI було проведено в 22 містах з 2 по 20 березня 2015 р. Вибірка складалася з 17,600 респондентів. Друга хвиля муніципального опитування була проведена вже у 24 містах з 20 січня по 8 лютого 2016 року (19,200 респондентів). Третя хвиля - у 24 містах з 20 січня по 12 лютого 2017 року (19,200 респондентів). Четверта хвиля – у 24 містах з 20 січня по 10 лютого 2018 року (19,200 респондентів).