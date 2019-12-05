Угорський телеканал має виправити мапу з «російським» Кримом – МЗС України

Україна вимагає, щоб центральний угорський телеканал показував мапу, яка відповідає міжнародно визнаним кордонам, ідеться в повідомленні на сайті МЗС України 5 грудня.

«У зв’язку з появою на центральному угорському телеканалі М1 відеосюжету, в якому Крим позначено територією РФ, посольство звернулося до телеканалу та до Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини з вимогою щодо виправлення напису. Ми щиро сподіваємося, що зазначений випадок є прикрим непорозумінням, а не свідомою дією, враховуючи постійну і чітку підтримку Угорщиною територіальної цілісності України. Водночас ми не можемо залишати такі помилки без реагування», – ідеться в повідмленні.

Українська сторона висловила сподівання, що напис на відео, «яке можна і зараз знайти в інтернеті», буде виправлений відповідно до міжнародного права та офіційної позиції Угорщини.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.