Голова МЗС знову закликав Німеччину надати Україні військову допомогу

Голова МЗС України Вадим Пристайко знову закликав Німеччину надати Києву військову допомогу.

«Всього кілька країн у світі надають військову підтримку Україні. Німеччина – один з найпотужніших експортерів зброї у світі, попри мирну зовнішню політику. Ці озброєння потрібні і нам. Однак щораз, коли наші фірми намагаються укласти контракти з німецькими підприємствами, ці домовленості зриваються в останній момент із неочевидних, ймовірно, політичних мотивів», – сказав він в інтерв’ю німецькому щоденникові Bild, переклад якого оприлюднило посольство України в Німеччині. (Тут і далі цитати наводимо за згаданим перекладом – ред.)

«Ми сподіваємось, що у майбутньому це зміниться. Просто проаналізуйте, куди Німеччина експортує зброю. Чому не нам? Ми – може, й неідеальна, але цілком демократична держава, яка вимушена захищатися. Не можна це не враховувати», – додав український міністр.

Раніше, наприкінці грудня, в іншому інтерв’ю німецьким засобам інформації Вадим Пристайко повідомив, що Німеччина відхилила прохання України про військову допомогу. «Ми вдячні за фінансову допомогу Німеччини і політичну підтримку німецького уряду. Але, на жаль, наш запит про військову допомогу був відкинутий», – сказав він.

«Сподіваюся, що Берлін перегляне таку стриману позицію і все-таки вирішить посилити оборонні можливості України», – наголосив тоді міністр. За його словами, нині йдеться про саме виживання України як держави.

«Німеччина і ЄС багато зробили для нас. Але цього не достатньо, щоб зупинити смерті людей. Ми оплакуємо 13 тисяч загиблих, а їх, на жаль, щодня стає більше», – сказав Пристайко.

Від початку гібридної агресії Росії на сході України Німеччина надала Києву фінансову допомогу майже на 1,4 мільярда євро. За даними Організації економічної співпраці і розвитку, Німеччина є третім за обсягами донором України після Євросоюзу і США.