Україна вийшла з «поштової» угоди в межах СНД

Кабінет міністрів на засіданні 17 лютого ухвалив рішення про вихід України з угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку, укладеної в межах СНД.

Згідно з текстом пояснювальної записки до постанови, угода передбачала координацію дій у сфері надання послуг зв’язку, гармонізацію розвитку мереж та засобів зв’язку, розробку концепцій за науково-технічної і тарифної політики, захист спільних інтересів держав-учасниць у міжнародних організаціях та інші заходи. Проте з моменту підписання угода не була практично реалізована в Україні.

Вихід України з угоди не вплине на інтереси громадян та на спроможність держави захищати національні інтереси. Також вихід з угоди не вплине на спроможності України протидіяти спробам Російської Федерації легітимізувати тимчасову окупацію частини суверенної території, вказано в записці.

Наразі взаємовідносини України з іншими державами СНД у сфері телекомунікацій регулюються міжнародними договорами, укладеними в рамках Міжнародного союзу електрозв’язку та Всесвітнього поштового союзу.

Своїм рішення також уряд доручив Міністерству закордонних справ повідомити виконавчому комітетові СНД про вихід України із угоди.

Україна вийшла з багатьох угод, укладених в СНД. У грудні 2020 року Кабмін підтримав вихід України з Гірничої хартії держав-учасниць СНД, угоди про координацію міждержавних відносин в галузях електроенергетики СНД, угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії та інших.