Уряд погодив законопроєкт про вихід з угоди СНД про співробітництво у сфері правової охорони

Кабінет міністрів України погодив законопроєкт «Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності», повідомив народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан у фейсбуці.

Законопроєкт пропонує вийти з угоди, яка була укладена 19 листопада 2010 року в місті Санкт-Петербург та ратифікована Верховною Радою України 21 грудня 2011 року. Документ підписали в межах співпраці Співдружності Незалежних Держав.

«Представники України вже тривалий час не беруть участі у засіданнях Міждержавної ради, Україна не бере участь в розробці проєктів міжнародних договорів в рамках СНД, не здійснює в рамках Угоди обмін патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони й захисту інтелектуальної власності», – написав Мокан.

За його словами, положення угоди не застосовуються. Вона не відповідає сучасному стану економічних відносин між державами-членами СНД.

Україна з 2014 року оголосила про початок виходу з СНД і перестала платити внески в цю організацію.

19 травня 2018 року п'ятий президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України про остаточне припинення участі країни у роботі статутних органів Співдружності незалежних держав (СНД).

Україна не була членом СНД, але мала статус держави-засновниці й держави-учасниці Співдружності.