Україна вийшла зі ще двох угод у рамках СНД

Кабінет міністрів України 24 квітня ухвалив рішення про припинення ще двох угод у рамках СНД: про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів і про створення загальної статистичної бази Економічного союзу, повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Перший документ був підписаний 4 червня 1999 року між Україною, Росією, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном і Узбекистаном. Тоді сторони зобов’язалися «забезпечувати режим секретності щодо наявних у них відомостей про секретні винаходи, створені в колишньому СРСР».

У Міністерстві економічного розвитку України, яке ініціювало вихід з угоди, відзначили, що документ застарів і «не відповідає сучасному стану відносин між країнами, що входять у СНД».

Друга угода діяла з 10 лютого 1995 року. Вона передбачала створення статистичного комітету СНД і ведення загальної статистичної бази Економічного союзу для міждержавного обміну.

На початку цього року в Міністерстві закордонних справ повідомили, що Кабінет міністрів України денонсував шість угод України з СНД.

Як повідомила речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко, в цілому таких документів більш як двісті, й вони потребують аналізу та інвентаризації.

Зеленко також зазначила, що після початку російської агресії, з квітня 2014 року співпраця України у рамках СНД «зведена до мінімуму».

19 травня 2018 року президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України про остаточне припинення участі країни у роботі статутних органів Співдружності незалежних держав (СНД).

Україна не була членом СНД, але мала статус держави-засновниці й держави-учасниці Співдружності.