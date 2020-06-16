Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна

Українські правоохоронні органи надали грузинській владі інформацію про планований замах на журналіста Георгія Габунію, який влітку 2019 року в ефірі своєї авторської програми нецензурно вилаяв президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє «Эхо Кавказа», ці дані допомогли грузинським спецслужбам затримати 38-річного громадянина Росії, уродженця Інгушетії Васамбека Бокова.

Служба державної безпеки Грузії затримання росіянина поки не коментувала.

У липні 2019 року журналіст Георгій Габунія, який тоді працював на телеканалі «Руставі-2», в прямому ефірі нецензурно висловився про Володимира Путіна. Після цього він неодноразово отримував погрози на свою адресу. Зокрема, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що «Габунію потрібно заховати за сімома парканами, бо перший же зустрічний може зробити з ним те, чого він заслужив».