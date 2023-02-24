Український виробник зброї показав керовану ракетну систему на оборонному ярмарку в Абу-Дабі

Група українських компаній продемонструвала керований ракетний комплекс на найбільшій оборонній виставці Близького Сходу в Абу-Дабі, де компанії з усього світу представляють свою новітню зброю. Про це 24 лютого повідомляє CNN.

За повідомленням української сторони, ракетний комплекс уже використовувався цього року для знищення російських танків.

Українці вказали, що їхнє представництво на конференції є важливим, щоб показати клієнтам із Близького Сходу, що через рік після вторгнення вони «все ще живі».

«Ми тут, щоб нагадати нашим колишнім основним клієнтам на Близькому Сході, що ми все ще живі… ми все ще сильні», — сказав Олег Бабенко, представник одного з українських виробників зброї.

Бабенко сказав CNN, що групу не хвилює те, що вісім російських компаній-виробників зброї також брали участь у виставці. «Росіяни дуже добре знають наші протитанкові керовані ракети».

Він виступав зі стенду Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України. CNN звернулася до делегацій трьох різних російських фірм, а також до організатора російського павільйону, але всі вони відмовилися говорити.

Компанія «Рособоронекспорт», яка виробляє безпілотники та ракети, минулого тижня заявила в пресрелізі, що «зайнята розробкою пропозицій щодо форм партнерства, які можуть становити безпосередній інтерес для країн Близького Сходу».