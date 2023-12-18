Українські роми за кордоном мають такі ж проблеми, як і вдома – представник омбудсмена

Серед українських біженців, які виїхали до інших країн, рятуючись від війни, близько 100 000 ромів за даними української влади. Втім більшість з них за кордоном стикається з такими ж труднощами, як і в Україні.

«У першу чергу це мова ворожнечі відносно них, етнічний профайлінг та етнічна дискримінація і відсутність документів. За кордоном без документів перебуває 20-30% ромів, в Україні – близько 50%», – говорить представник уповноваженого з рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів Михайло Спасов.

За його словами, за неофіційними даними на початок 2023 року тільки на Закарпатті без документів перебувало близько 10 тисяч ромів.

Спільно з Радою Європи офіс уповноваженого навесні 2023 року розпочав пілотний проєкт із документування представників ромської громади в Україні. Частина з них мала угорські паспорти. Втім, опинившись за кордоном як біженці, вони не отримали тих прав, які передбачені для них законом і зіштовхнулися з дискримінацією.

Про це йшлося під час онлайн-обговорення фільму проєкту «Ти як?» Радіо Свобода «В очах Бога ми всі – люди». Подія відбувалася до Міжнародного дня мігрантів. В обговоренні також взяв участь проєктний координатор міжнародної благодійної організації «Ромський жіночий фонд Чіріклі» Юліан Кондур, автор фільму Сашко Шевченко та голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик.

Прем’єра фільму відбулася 17 грудня на ютуб-каналі Радіо Свобода. Це документальна робота про ромських біженців з України в Угорщині, Чехії й Молдові. Радіо Свобода завітало в ці країни, щоб дізнатися, як вони прийняли переселенців, які, як і решта українців, рятувалися від війни.