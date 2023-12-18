Радіо Свобода зняло документальний фільм про біженців-ромів у трьох країнах Європи

До Міжнародного дня мігрантів Радіо Свобода презентує документальний проєкт «В очах Бога ми всі – люди» – фільм про ромських біженців, які знайшли прихисток від війни у Молдові, Угорщині та Чехії.

Стрічка розповідає про історії українських громадян ромського походження, які стикнулися з упередженим ставленням з боку відповідальних органів влади у трьох країнах Європи.

Документальний проєкт «В очах Бога ми всі – люди» в етері марафону «Єдині новини» покаже Суспільне в телемарафоні з 19 на 20 грудня о 00:30, на каналі Радіо Свобода в ютубі вийшов напередодні і вже доступний для перегляду.

«Назва фільму – це цитата однієї з наших героїнь. Вона дуже влучно описує ідею про те, що всі громадяни України, незалежно від етнічності, мають рівні права. Наше дослідження у трьох країнах Європи показало, що на практиці це не завжди так. Ромські українці часто потрапляють в умови, коли їм недоступні права, які, за законами цих країн, мають забезпечуватися для українських біженців», – каже автор Сашко Шевченко.

Герої фільму, які живуть у притулку у Молдові, розповіли Радіо Свобода, що їм відмовляли в наданні житла в інших притулках. Через це багатьом з них досьогодні доводиться жити подекуди в непридатних умовах та в тісноті.

В Угорщині біженців, які мали угорські паспорти, офіційно зрівняли у правах із українцями, які отримали статус тимчасового захисту. Однак, як виявило Радіо Свобода, на практиці деяким ромам відмовили у наданні житла.

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А в Чехії багатьом ромам з України, які спілкуються угорською, спочатку відмовляли у допомозі взагалі, підозрюючи, що біженці насправді мають паспорти Угорщини. Пізніше чеська поліція визнала, що таких випадків було всього 3%. Через дії чеської влади тисячі ромських біженців були змушені жити на вокзалі або в тимчасових центрах розміщення. Волонтери кажуть, що в результаті багато ромських біженців просто поїхало з Чехії, не дочекавшись вердикту влади.

Сотні тисяч ромів, які виїхали за кордон від початку повномасштабної російської агресії – це майже чверть усіх ромів, що проживали в Україні. Через понад півтора року великої війни, не знайшовши притулку у безпечних країнах Європи, вони почали повертатися у країну, де досі триває війна.

Сашко Шевченко – журналіст української служби Радіо Свобода в Празі. Висвітлює теми прав людини та міжнародних відносин.