Чеська поліція розслідує три напади на ромів, які могли скоїти українці. Що далі?

Дві міжнародні правозахисні організації, які опікуються правами ромів, звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом засудити напади на ромів у двох чеських містах, які, імовірно, скоїли громадяни України. Йдеться про бійку у місті Пардубіце, яка сталась на початку липня, а також про вбивство 23-річного рома у Брно, яке сталося у червні.

Цього тижня у чеському місті Пршеров відбувся ще один протест через імовірний напад на ромів з боку українців. Цього разу, як повідомила у коментарі чеським медіа мама постраждалої, її донці погрожував ножем син українських біженців.

«Десятирічний і шестирічний українці витягли ножа на Верчу (імовірна постраждала дівчинка – ред.). Діти почали кричати: «мамо, іди швидше сюди, у нього ніж!». Я одразу ж викликала поліцію», – розповіла у коментарі CNN Prima NEWS мама ромської дівчинки Йолана Саркозіова.

Як розповіли представники ромської громади, спочатку у жінки нібито не хотіли приймати заяву про вчинення злочину, а спробували применшити масштаб ситуації. За словами ромських активістів, комунікація поліції з Саркозіовою була «непрофесійною».

Звичайно, ми не маємо нічого проти українців. Ми просто прагнемо миру і безпеки у нашій країні

Через це біля поліцейського відділку Пршерова у понеділок зібралась стихійна акція представників ромської громади. Як пізніше пояснили адвокатка Клари Калібова виданню Romea.cz, поліція видала жінці протокол про запис її свідчень, що насправді є стандартною процедурою у таких випадках.

Як повідомили у пресслужбі місцевої поліції, інцидент почали розслідувати після обіду 10 липня – в день, коли і стався імовірний напад.

«Звичайно, ми не маємо нічого проти українців. Ми просто прагнемо миру і безпеки у нашій країні», – цитує організатора протесту у Пршерові Тібора Бегара CNN Prima NEWS.

Вбивство 23-річного рома у Брно

Імовірний напад з ножем на ромську дівчинку – не єдиний випадок цього року, коли роми в Чехії стають об’єктом агресії імовірно з боку українців. Офіційно чеські правоохоронці ніколи не повідомляли національність підозрюваних у нападах, але джерела місцевих видань вказують на те, що принаймні одного українця затримали за підозрою у вбивстві рома. Це також підтвердив і мер району у місті Брно, де і стався інцидент.

Як повідомляють чеські медіа, 11 червня між пасажирами трамвая у Брно стався конфлікт. Нібито галасливій компанії друзів, які прямували на свято, щоб подивитися на феєрверк, зробив зауваження громадянин України. Конфлікт переріс у бійку вже на трамвайній зупинці, в її результаті 23-річний Ніколас Дрда отримав смертельне ножове поранення.

Ромська громада Брно анонсувала акцію протесту через це вбивство. Одна з організаторок події Жанета Плачеткова тоді заявила: «Ми хочемо, щоб винного, який скоїв це звірство, належним чином покарали, а проблемних – і я ще раз підкреслюю, проблемних – українців вигнали».

Однак, акцію у Брно зрештою скасували самі організатори, оскільки до неї схотіли приєднатися люди, які пов’язані з рухом, який Міністерство внутрішніх справ Чехії класифікує як екстремістський.

Був ризик, що демонстрація може перерости в антиукраїнську акцію, від чого тоді застеріг і міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

«Я хотів би закликати всіх не піддаватися на маніпуляції тих, хто під впливом цілком зрозумілих емоцій захоче використати гідний осуду вчинок однієї людини для розпалювання нетерпимості до будь-якої групи людей. Принцип колективної вини так само гідний осуду, як і саме насильство», – наголосив міністр.

Зрештою акція у Брно таки відбулась, але під проводом інших організаторів. За інформацією видання Romea.cz, на події було не більше від ста людей, а сам мітинг мав антиукраїнський і ксенофобський характер.

Як пише Romea.cz, демонстрацію скликали проросійський активіст Якуб Нетік та суперечливий ромський лідер Давід Мезей: «обидва зробили все можливе, щоб використати нещодавню смерть ромського юнака та розпалити антиукраїнські настрої».

З антиукраїнською риторикою до коментування вбивства у Брно долучився і чеський націоналіст, лідер партії «Свобода та пряма демократія» Томіо Окамура. У соцмережі він написав: «Це нам за нашу солідарність?... Українець мав бути в першу чергу в Україні і захищати свою країну, а не в Брно у трамваї».

Масова бійка у Пардубіце

1 липня у чеському місті Пардубіце сталась бійка за участі 20 осіб, в її результаті одного громадянина Чехії ромської етнічності поранили. Як розповів у коментарі виданню Denik N сам постраждалий, цю бійку спровокували українці.

«Ми дали відсіч, і один з українців витягнув ніж і вдарив мене», – розповів поранений ром на ім’я Петр, в якого тепер два шви на обличчі.

Наступного дня на акцію протесту у Пардубіце вийшли сотні ромів, до них приєдналися члени ромської громади з різних регіонів Чехії. На події виступила прессекретарка регіональної поліції Пардубіце, яка повідомила, що поліція ще нікому не висунула звинувачень і розслідує справу за підозрою у скоєнні масових заворушень.

Ми не вважаємо всіх українців однаковими, ми знаємо, що таке расизм, ми не расисти. Ми просто хочемо, щоб вони не приходили зі зброєю і не нападали на нас

За словами одного з учасників акції, роми у Чехії можуть радикалізуватися, якщо держава не вживатиме заходів для стабілізації ситуації.

«Ми не вважаємо всіх українців однаковими, ми знаємо, що таке расизм, ми не расисти. Ми просто хочемо, щоб вони не приходили зі зброєю і не нападали на нас. При такому напливі людей (з України – ред.) серед них можуть бути проблемні люди», – каже у коментарі виданню ČTK Фердинанд Банік, один з учасників акції протесту.

Попри це, на демонстрації все ж лунали антиукраїнські гасла, визнає представник місцевої ромської громади Андрей Хорват, який засудив подібні дії на зустрічі представників української та ромської громад Пардубіце, поліції, влади міста та чеської урядової уповноваженої з питань ромської меншини наступного дня після акції протесту.

«Я хочу підкреслити, що поліція працює так, як має. Я також хочу застерегти від поширення дезінформації, щоб насильство не перемістилося з віртуального середовища в реальний світ», – прокоментувала події у Пардубіце чеська урядова уповноважена з питань ромської меншини Лусіє Фукова.

Окремі випадки чи тенденція?

Чи справді конфліктів між ромами і українцями побільшало через наплив біженців через війну? На думку члена чеської Урядової ради у справах національних меншин від української меншини Богдана Райчинця, це не так.

«Реально наплив біженців чи переселенців не має такого впливу, це ж окремі інциденти, за які хапаються групи ромів, які тривалий час у складному культурно-соціальному середовищі… Фундаменти проблеми не в етнічному питанні, а у розподілі роботи на будівництві, агресії, способі виховання, алкоголю… І, звичайно, на жаль, за це хапаються популісти та екстремісти», – зауважив він у коментарі Радіо Свобода.

Реагуючи вже на третій випадок нападів на ромів, які імовірно вчинили українці, у Чехії, представники української та ромської меншини в чеській урядовій раді застерегли від «спрощених і підбурливих висловлювань окремих осіб, політиків чи будь-яких публічних діячів, які зловживають напруженими ситуаціями для власної вигоди».

«Ми віримо в належний та незалежний підхід поліції Чеської Республіки у вирішенні випадків насильства. Ми закликаємо уряд та інші установи не недооцінювати ситуацію. Не дозволимо популізму, непоінформованості чи нетерпимості стати приводом для розпалювання екстремістських настроїв у суспільстві», – йдеться у спільному зверненні ромської та української національних меншин у Чехії.

Нагадаємо, що раніше Європейська мережа ромських низових організацій (ERGO) та український Ромський жіночий фонд «Чіріклі» закликали чеську поліцію та міністерство внутрішніх справ Чехії якомога швидше притягнути винних у злочинах проти ромів до відповідальності.

Ці організації також попросили українського президента Володимира Зеленського закликати громадян України, які проживають за кордоном, поважати різноманітність і утримуватися від будь-яких злочинів чи насильства.