Україна отримала 1,3 млрд доларів допомоги від США – Шмигаль



Україна отримала 1,3 млрд доларів допомоги від США у рамках більш ширшого пакета фінансування державного бюджету, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Дякую президенту США Байдену за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя та фінанси наближають перемогу України. Щойно отримали грант $1,3 млрд у рамках пакета фінансування держбюджету $7,5 млрд. Дякую за оперативні рішення Світовому банку, через механізм якого здійснено переказ, та Девіду Малпасу», – написав він у твіттері.

Київ, який оцінює свій дефіцит бюджету в 5 мільярдів доларів на місяць, звернувся до Заходу по фінансову допомогу для свого уряду та військових зусиль у протистоянні російській агресії.

Країни «Групи семи», серед яких є США, 27 червня заявили про готовність «надати як гранти до 29,5 мільярдів доларів бюджетної підтримки в 2022 році, аби допомогти Україні закрити свої фінансові пробіли і надалі забезпечити базові потреби українському народу».