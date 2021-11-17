Зеленський з президенткою Єврокомісії говорили про можливу допомогу від ЄС на облаштування кордону з Білоруссю

Президент Володимир Зеленський у перебігу телефонної розмови із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, серед іншого, заявив про можливість залучення допомоги ЄС для облаштування українсько-білоруського кордону, повідомила у середу пресслужба Офісу президента.

«Сторони обговорили загострення ситуації на європейсько-білоруському та українсько-білоруському кордонах. Співрозмовники констатували, що ця ситуація є гібридною атакою, яка вимагає спільних зусиль та взаємодії. Президент України поінформував очільницю Європейської комісії про кроки, які здійснює наша держава з метою посилення безпеки на українсько-білоруському кордоні. У цьому контексті було обговорено шляхи розширення співпраці між Україною та Євросоюзом у міграційній сфері та можливості залучення допомоги ЄС для облаштування українсько-білоруського кордону», – йдеться в повідомленні.

В ОПУ не вказали, чи Урсула фон дер Ляєн озвучила якусь конкретну пропозицію про можливість отримання Україною допомоги від ЄС для облаштування кордону.

Повідомляється, що сторони також обговорили енергетичну кризу, зокрема «ідею щодо створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки».

Нині Україна постала перед низкою викликів щодо безпеки своїх кордонів у звʼязку з військовою присутністю Росії біля кордонів з одного боку, і міграційною кризою на кордонах сусідніх Польщі та Білорусі – з іншого.

Днями стало відомо, що уряд з резервного фонду держбюджету виділив понад 20 млн грн на укріплення кордону.