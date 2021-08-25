Президентка Естонії вважає, що Україна не стане членом НАТО до повної деокупації своєї території

Україна не зможе стати членом НАТО, поки не буде звільнено всі окуповані території. Таку думку в інтерв’ю «Європейській правді» висловила президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

«Естонія підтримує ПДЧ та зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим. Потрібно спершу дочекатися повороту історії», – наголосила вона.

Кальюлайд додала, що відновлення контролю на усіх окупованих територіях є обов’язковою умовою. «Потрібно вирішення (конфлікту).Сподіваюся, через переговори. Рано чи пізно», – сказала президентка Естонії.

Кальюлайд також вважає, що Україні потрібно 20 років, щоб бути готовою до членства в Європейському союзі.

У червні президент США Джо Байден заявив, що Україна для того, щоб вступити до союзу НАТО, має викорінити корупцію, як і виконати інші критерії. Але при цьому він заперечив, що окупація Росією частин України може виключити її вступ.