Україна повернула ще 25 тіл загиблих військових –Мінреінтеграції

Україна повернула ще 25 тіл українських військових, загиблих від початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє Міністерство реінтеграції.

«Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – зазначають у Мінреінтеграції.

Інших деталей влада не повідомляє.

Станом на 12 серпня, за даними Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Україна після переговорів із російською стороною повернула тіла 522 загиблих військових.

Від 1 червня Міністерство внутрішніх справ розпочало прийом звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників.