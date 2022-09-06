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Україна повернула ще 25 тіл загиблих військових –Мінреінтеграції

Станом на 12 серпня, за даними Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Україна після переговорів із російською стороною повернула тіла 522 загиблих військових

Україна повернула ще 25 тіл українських військових, загиблих від початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє Міністерство реінтеграції.

«Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – зазначають у Мінреінтеграції.

Інших деталей влада не повідомляє.

Станом на 12 серпня, за даними Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Україна після переговорів із російською стороною повернула тіла 522 загиблих військових.

Від 1 червня Міністерство внутрішніх справ розпочало прийом звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників.

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