Сенатори США заявили про покращення обміну розвідданими між США та Україною

Співпраця між США та Україною в галузі обміну розвідданими повернулася до попередніх високих показників, повідомляє видання Politico з посиланням на кількох сенаторів США.

Сенатор Марк Уорнер (демократ від штату Вірджинія), високопоставлений член комітету з розвідки та давній прихильник збільшення допомоги США Україні, заявив виданню, що бачить ознаки покращення угоди про обмін розвідданими – і вважає, що це допомогло Києву здобути перевагу у чотирирічній війні з Москвою.

«Я не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася», – сказав він, додавши, що використання Україною далекобійних безпілотників та ракет дозволило їй завдавати ударів глибоко на території РФ та зміцнювати свої позиції.

Сенатори-республіканці Джон Корнін (республіканець від Техасу), ще один член комітету з розвідки, та Роджер Вікер (республіканець від Міссісіпі), який очолює Комітет Сенату з питань збройних сил, погодилися, що обмін розвідувальною інформацією між США та Україною зріс у стратегічно важливий момент.

Сенатор Тім Кейн (демократ від Вірджинії), член Комітету з питань збройних сил, розповів журналістам, що він також бачить ознаки кращої комунікації між Україною та США.

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Білий дім не надав подробиць про те, чи розширилися його відносини з Україною щодо обміну розвідувальними даними, хоча й наголосив, що Трамп зосереджений на сприянні припиненню війни.

«Президент хоче, щоб ця війна була врегульована, щоб припинилися безглузді вбивства», – заявив речник Білого дому. – «Президент та його команда, як і раніше, віддані ідеї продовжувати відігравати конструктивну роль у припиненні війни між Росією та Україною, і він залишається оптимістом щодо того, що ми зрештою досягнемо мирної угоди».

ЦРУ та апарат директора національної розвідки США (ODNI) не відповіли на запит про коментар.

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Радіо Свобода звернулося до Офісу президента та ГУР з проханням про коментар щодо покращення обміну розвідданими між США і Україною.

Адміністрація Дональда Трампа в березні 2025 року зупиняла обмін розвідувальними даними і військову допомогу Україні. Проте після того, як Україна погодилася на 30-денну угоду про тимчасове припинення вогню 11 березня, допомога США й обмін розвідданими відновилися.