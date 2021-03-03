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03 березня 2021, Київ 20:12
Новини | Економіка

Україна розпочинає весну з найбільшими за десять років запасами газу

З початку опалювального сезону з газосховищ відібрали 10,23 мільярда кубометрів газу

Україна розпочинає весну з найбільшими за десть років запасами газу в підземних сховищах, повідомив «Нафтогаз».

«Станом на 1 березня у газосховищах зберігається понад 18 млрд куб. м газу ‒ найвищий рівень наповнення за минулі десять років. При цьому відбір газу протягом лютого також став найвищим за попередні вісім років, сягнувши позначки у 2,9 млрд куб. м газу. Протягом 16 днів поспіль ‒ з 6 по 21 лютого із газосховищ щодоби відбирали понад 100 млн куб. м газу», – розповіли в «Нафтогазі».

Загалом з початку опалювального сезону з газосховищ відібрали 10,23 мільярда кубометрів газу.

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