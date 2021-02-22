Хомчак: ми почали підготовку військових частин до дій у наступі на урбанізованій місцевості

Українська армія почала підготовку військових частин до дій у наступі на урбанізованій місцевості, повідомив начальник генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

«Щодо наступальних дій, то минулого року ми почали підготовку всіх наших бойових військових частин до дій у наступі на урбанізованій місцевості, тому що це те до чого ми також повинні бути готові. Тому готуємо війська до всіх можливих варіантів розвитку ситуації», – сказав Хомчак.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.