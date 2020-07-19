Віцеспікерка Верховної Ради розповіла про особливості цьогорічного Українського жіночого конгресу

Під час цьогорічної зустрічі Українського жіночого конгресу серед іншого обговорюватимуть проблеми, з якими зустрічаються жінки під час місцевих виборів, заявила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Зараз ми говоримо про те, що це один із проміжних конгресів, де ми підбиваємо ті чи інші актуальні теми, і ми їх повинні проговорювати. Перш за все це теми, наприклад, місцевих виборів. І ми хочемо почути і про те, як вже зараз відчувають по цьому закону, як він почне працювати, як це відчувають жіночі лідерки на місцях, жінки, які працюють в політичних партіях», – сказала Кондратюк в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Вона вважає, що «жінки не мають фінансового механізму пробитися».

«Це те, чому вважається чоловічою справою йти в органи місцевого самоврядування працювати або в політику. Це завжди мусить бути якийсь фінансовий ресурс. У жінок його немає. Це теж пов’язано з чим? З економічною сферою, де вони працюють», – додала Кондратюк.

Український жіночий конгрес відбудеться 23 липня в онлайн-режимі.